Voici La Presse Libre. Roulements de tambour. Qu'est-ce que La Presse Libre ? Comme le proclame notre fier slogan, “Un seul abo, plein de journaux”. Pour un montant d’abonnement fixe, les abonnés à La Presse Libre pourront avoir accès à l’intégralité du contenu d’une dizaine de médias indépendants en ligne.
Devant le paysage médiatique traditionnel qui chaque jour se resserre et se rabougrit dans son idéologie et ses obsessions, nous ne pouvions rester sans rien faire. A toutes celles et ceux qui nous disaient, “vous êtes tous indispensables, nous vous aimons tous, mais on ne peut s’abonner à tout”, La Presse Libre est -enfin !- notre réponse.
En toute immodestie, prenons la mesure de l’exploit : jamais encore plusieurs médias, ayant au coeur la valeur de l’indépendance, ne s’étaient regroupés pour faire résonner leur voix plus fort, dans le respect, bien entendu, de la personnalité de chacun.
Mais La Presse Libre ne sera pas seulement un kiosque. Elle a pour ambition d’être bien davantage : un porte-voix pour le journalisme indépendant, ce journalisme rigoureux, engagé et factuel, fier de son indépendance.
Si l’indépendance porte de belles valeurs, la presse indépendante a un boulet aux pieds : elle est morcelée, chacun dans son coin. Ses voix sont bien faibles, sous les grosses caisses et les trombones d’une polyphonie médiatique comme le groupe Bolloré, avec ses chaînes, sa radio, ses journaux, ses éditeurs mis au pas pour servir son agenda d'extrême droite.
C’est pour cette raison que le Fonds pour une presse Libre, créé par Mediapart, nous a manifesté sa confiance de manière éclatante, en nous accordant l’aide la plus importante de sa jeune existence. Dès cet automne, La Presse Libre vous accueillera. Elle sera un lieu vivant, dans sa diversité. Vous pourrez y musarder d’un titre à l’autre, en toute liberté, dans un écosystème “safe”, qui aura vocation à couvrir de larges pans de l’actualité. Vous ne vous y perdrez pas : chaque jour, La Presse Libre attirera votre attention sur les contenus essentiels de la presse indépendante.
Vivement l'automne ! D'ici là, ici-même, sur ce blog, nous vous donnerons des nouvelles de la gestation du beau bébé.
Une avance remboursable de 60 000 euros !