Voici La Presse Libre. Roulements de tambour. Qu'est-ce que La Presse Libre ? Comme le proclame notre fier slogan, “Un seul abo, plein de journaux”. Pour un montant d’abonnement fixe, les abonnés à La Presse Libre pourront avoir accès à l’intégralité du contenu d’une dizaine de médias indépendants en ligne.

Devant le paysage médiatique traditionnel qui chaque jour se resserre et se rabougrit dans son idéologie et ses obsessions, nous ne pouvions rester sans rien faire. A toutes celles et ceux qui nous disaient, “vous êtes tous indispensables, nous vous aimons tous, mais on ne peut s’abonner à tout”, La Presse Libre est -enfin !- notre réponse.

En toute immodestie, prenons la mesure de l’exploit : jamais encore plusieurs médias, ayant au coeur la valeur de l’indépendance, ne s’étaient regroupés pour faire résonner leur voix plus fort, dans le respect, bien entendu, de la personnalité de chacun.

Mais La Presse Libre ne sera pas seulement un kiosque. Elle a pour ambition d’être bien davantage : un porte-voix pour le journalisme indépendant, ce journalisme rigoureux, engagé et factuel, fier de son indépendance.